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رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب ناشئات السلة بالتأهل لكأس العالم

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:52 م
صدى البلد
ريهام بكير
هنأ وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر لناشئات كرة السلة بالتأهيل لكأس العالم رومانيا 2020، بعدما تغلبه على أنجولا 73-50 في نصف نهائي البطولة الإفريقية.

يترأس بعثة المنتخب المهندس خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة وذلك بعد الفوز في مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية برواندا على أنجولا

أشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز للاعبات المنتخب خلال المباريات الماضية وطالبهم ببذل أقصى مجهود خلال المباراة النهائية للتتويج باللقب ليكون إضافة قوية للانجازات والطفرة الرياضة التي تمر بها الرياضة المصرية حاليًا .

تضم بعثة المنتخب اللاعبات: هالة علي - فريدة البنداري - رضوى علاء - فريدة خالد - فريدة مسعد - لجين سامي - ملك عبد القادر- جنى بركة - ملك سامي - فريدة تانر - آية الفقي - منة الله شريف.

يقود الفريق، على هاشم مديرا فنيا، وعمرو عاصم مدربا، وكريم إسماعيل مساعد مدرب، والدكتورة داليا مصطفى"علاج طبيعي"، وآلاء خالد "إداري".

ويُعد التأهل لكأس العالم للناشئات انجاز جديد يضاف لكرة السلة المصرية في أقل من شهر واحد، بعد تأهل منتخب الناشئين لكأس العالم.

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