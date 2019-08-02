نورا وإيناس الدغيدي فى عزاء والدة هالة صدقي.. صور

شارك، الفنانون محمد رياض، وسميحة أيوب، وفاء عامر، وهشام سليمان رئيس شبكة DMC، أمير شاهين، إيناس الدغيدي، الفنانة المعتزلة نورا، ونبيلة عبيد، والأب بطرس دانيال، في عزاء والدة الفنانة هالة صدقي، المقام حاليا فى كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك، وتتلقى النجمة العزاء بجانب عدد من الأسرة والأصدقاء.



توفيت والدة هالة صدقي بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من وعكة صحية، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، وتلقت هالة صدقي الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية.



يذكر أن النجمة هالة صدقى شاركت مؤخرا فى بطولة مسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد، وكمال أبورية، ومحمد لطفي، وهنادي مهنا، وأحمد حلاوة، ومحمد غنيم، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم وطارق رفعت.

