داخل سيارتها.. رضوى الشربيني تبرز أنوثتها.. شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت فيها رضوى الشربيني بإطلالة جذابة للغاية داخل سيارتها، وعلقت على صورتها "الصن بلوك ما اشتغلش انها الشمس".



تعتبر رضوى الشربيني، من أبرز الإعلاميات الشابات على الساحة، نظرا للخطاب المختلف الذي تقدمه في إطار برنامجها "هي وبس" على قناة "cbc سفرة".



وتحرص "الشربيني"، خلال برنامجها على توجيه رسائل دعم للمرأة خصوصًا في مشكلاتها العاطفية، وهو الأمر الناتج عن الظروف الصعبة التي مرت بها في تجربة زواجها وطلاقها.