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مختار نوح: هشام عشماوي كشف عن تنظيمات إرهابية عدة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:59 م
هشام عشماوي
هشام عشماوي
عمرو ممدوح
قال المحامي مختار نوح، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إن اعترافات الإرهابي هشام عشماوي، كان لها دور في التوصل إلى تنظيمات إرهابية في الفترة الأخيرة، وخاصة في العريش.

وأضاف نوح، في تصريحات تلفزيونية، أن أهمية هشام عشماوي، تكمن في أنه تربية مصر، وتدرب وتعلم بعلم العسكرية المصرية، مشيرا إلى أن ذلك بالنسبة للتنظيمات الإرهابية مهم جدا.

وأوضح المحامي مختار نوح، أن هشام عشماوي، خان مصر، مشيرا إلى أن ما قاله واعترف به عشماوي كثيرا، مؤكدا أن هشام عشماوي كنز من المعلومات، ويوم القبض عليه يوم من أيام الله.

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