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هادي الجيار يكشف سبب تخوفه من مشاركة محمد رمضان في الأسطورة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:48 م
هادي الجيار ورمضان
هادي الجيار ورمضان
عبد الخالق صلاح
كشف الفنان الكبير هادي الجيار، عن النقلة الكبرى في حياته الفنية، والتي حققت له نجاحا كبيرا، معتبرا دوره في مسلسل سوق العصر النقلة الحقيقية في مسيرته، لما حققه من نجاح كبير، ولما كان فيه من استمتاع بتقديم تلك الشخصية.

وأضاف الجيار خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على قناة TeN أن أكثر الأعمال الفنية التي تحظى بالنجاح الأعمال الفنية ذات البطولة الجماعية، والتي يشارك فيها مجموعة من النجوم في دور البطولة بدليل النجاح الكبير الذي حققته مسلسلات سوق العصر، والضوء الشارد والمال والبنون.

وأشار: إلى أنه لم يفكر نهايا في دور البطولة المطلقة او البطولة الفردية أو أن يكون هو البطل الوحيد للعمل الفني، بقدر تفكيره الدائم في نجاح العمل والإعداد للدور بصورة جيدة لتقديمه على اكمل وجه ممكن.

وأوضح: أنه حينما عرض عليه دوره في مسلسل الأسطورة كان لديه تخوفات من هذا الدور نتيجة التمثيل مع الفنان الشاب محمد رمضان ولما له من جمهور كبير، لكن العمل حقق نجاحا كبيرا، وحظى بإشادة نتيجة للاعداد الجيد له.

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