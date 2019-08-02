ترميم ودهان ورفع كفاءة.. صدى البلد يرصد أعمال تطوير المتحف المصري.. صور

رصدت كاميرا موقع صدي البلد اليوم الجمعة أعمال الترميم والتطوير الجارية في المتحف المصري بالتحرير، ضمن مشروع التطوير الذي يتم بالتعاون بين وزارة الأثار والاتحاد الأوروبي،بمنحة مقدمة من الاتحاد قدرها 3.1 مليون يورو، ويتم تنفيذه بالتعاون مع خبراء أوروبيين في المتاحف وسيناريو العرض المتحفي.



ويهدف المشروع للنهوض بالمتحف المصري ورفع كفاءته،بالشكل الذي يؤهله لتحسين تجربة الزوار المصرين والأجانب وتعزيز أثره الاقتصادي ووضعه على قائمة اليونسكو للتراث العالمي،برفع مستوى المتحف المصري لأعلى المعايير الدولية الخاصة بعلم المتاحف.



ويهدف المشروع لتطوير نظام العرض المتحفي للمجموعات الأثرية ومعامل ترميم وصيانة الآثار، وجميع مرافقه، بالشكل الذي يؤهله لاستقبال أكبر عدد ممكن من الجمهور وإشراكهم، بما يضمن نشر الثقافة والحفاظ على التراث الثقافي، وتوسيع الحدود الفكرية والثقافية والتعاون الدولي.



وتتضمن أعمال المشروع كما رصدنا بعضها اليوم،إعادة تنظيم سيناريو العرض المتحفي لقاعات الطابق الأرضي وهي القاعات أرقام: 43، 48، 47، 46، 51، 49 و 50 ، وتطوير مدخل المتحف، وإعادة عرض المجموعة الأثرية لكنوز مقابر تانيس الملكية.



كما أنه جار حاليا تطوير الموقع العام للمتحف والمدخل و الأسوار الخارجية و الحديقة المتحفية،حيث رصدنا ترميم ودهان الواجهات الخارجية له باستخدام نفس الألوان السابقة،ورفع كفاءة السور الحديدى بالواجهة الرئيسية وإظهار الجزء السفلى منه الذى كان مدفونًا بالقواعد الخرسانية القديمة.



بالاضافة الى تدعيم وتطوير البوابات الخارجية الثلاثة بالواجهة الرئيسية لسهولة فتحها وإستخدامها فى دخول وخروج الزائرين و نقل القطع الأثرية، مع تنظيف القواعد الحجرية للتماثيل المعروضة بالحديقة، وتطوير الحمامات الموجوده بالمتحف.