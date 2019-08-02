اخبار النادي الاهلي الجمعة 2-8-2019

بعد التعافي .. محمود وحيد ينتظم في مران الأهلي الجماعي اليوم
ينتظم محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي المقرر إقامته مساء اليوم على ملعب التتش... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
اليخاندرو يجهز لاعبي الأهلي لمواجهتي اطلع برة
بدأ أليخاندرو، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى تنفيذ برنامج بدني خاص لتجهيز اللاعبين، والوصول بمعدلات اللياقة إلى مستواها الطبيعي.. لمطالعة التفاصل اضغط هنا.
وليد سليمان ورمضان صبحي.. فحص طبي لــ ثنائي الأهلي في التتش
يخضع وليد سليمان ورمضان صبحي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق المران المقرر له السادسة مساء اليوم على ملعب التتش.. لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
شاهد.. أحمد حمدي يشارك في مران الأهلي
شارك أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
شاهد.. قفشة ومتولي ينتظمان في مران الأهلي للمرة الأولى
انتظم محمد مجدي «قفشة» ومحمود متولي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمرة الأولى في مران الفريق، اليوم الجمعة... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
تدريبات تأهيلية لـ ثنائي الأهلي قبل المران المسائي
خاض سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم.. لمطالعة التفاصيل اضغط هنا
شاهد... ديانج يشارك في المران الجماعي للأهلي
شارك أليو ديانج لاعب خط الوسط للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق «اطلع بره» ... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.