اخبار النادي الاهلي الجمعة 2-8-2019

نشرت أخبار الرياضة اليوم العديد من المعلومات والأحداث الجديدة عن النادي الأهلي، ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخبار الرياضية اليوم الجمعة الموافق 2-8-2019.