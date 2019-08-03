شاهد.. انفجار غاز يطيح بطفلين في الهواء

تسبب تسريب غاز في انفجار هائل أدى إلى إصابة طفلين.



ويوضح فيديو نشره موقع الفيديوهات الشهير "لايف ليك"، لحظة انفجار غازي هائل أدى إلى الإطاحة بطفلين في الهواء.



وافاد الموقع بأن الطفلين تعرضا إلى إصابة خطيرة حيث كانا يلعبان بالقرب من موقع تسرب الغاز.



ولم يوضح الموقع مكان وقوع الحادث بأي دولة أوروبية وقع الانفجار الهائل.





