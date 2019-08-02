رسالة ود من مطلقة وائل كفورى تزيل الخلافات

نشرت أنجيلا بشارة مطلقة النجم وائل كفوري صورة عبر حسابها على "انستجرام" متضمنة رسالة ود بعد خلافات حادة امتدت بين الطرفين.



وكتبت أنجيلا : "الحياة تنقلب بلحظة، بمكالمة هاتف، نتيجة تحاليل، خطوة خاطئة في الشارع، مقابلة شخص. كلمة، موقف، حيث لا قوتك ولا علمك ولا فهمك ولا أموالك ستنفعك أمام أي لحظة من هذه اللحظات. لا أحد يعرف ماذا تحمل معها اللحظات القادمة...".



وتابعت أنجيلا : "لكني أعرفغ أنها ستكون لحظات السكينة والخير والمحبة والرضا. وانا مقتنعة أن العائلة هي النفس وهي مقدسة". وختمت أنجيلا كلامها "وائل فنان كبير وأب كبير".



كانت أنجيلا قد فتحت النار على الفنان وائل كفوري مؤخرا، وأوضحت حجم العنف الذي تعرضت له مؤخرا خلال مقابلة مع احد الإصدارات الصحفية اللبنانية.



وأوضحت أنجيلا بشارة مسألة العنف الذي تعرّضت له، كما كشفت حقائق صادمة عن شخصية مطلقها، وعن مساومته إياها على نفقة ابنتيه، في مقابلة مع صحيفة "النهار" اللبنانية.



وقالت انجيلا بشارة ان وائل كفورى لم يحفظ العشرة بينهما، وأضافت: موضوع العنف بحقى ليس جديدًا، وحدث مرّة أن تطور الأمر بيننا وتطلّب نقلي إلى المستشفى. ثم سامحته وأبديتُ استعدادًا لطيّ الصفحة.. فليسامحه الله".



