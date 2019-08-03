ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منة عرفة: مسلسل راجل وست ستات هو اللي عملني

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:34 ص
منة عرفة
منة عرفة
عمرو ممدوح
قالت الفنانة منة عرفة، إن مسلسل راجل وست ستات، "هو اللي عملني، وله فضل كبير عليا"، مشيرة إلى أنها بعد ظهورها مع الفنان أحمد حلمي، جاء لها عروض عديدة، ومن بينهم كان "راجل وست ستات"، مؤكدة": والدتي اختارت مشاركتي في راجل وست ستات وترك باقي الأعمال وكان عندها حق".

وأضافت منة عرفة، في حوارها ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أنها تشارك في فيلم جديد، يصنف رعب، ويحمل اسم "3 ستات"، يحكي عن أسطورة تحققت بالفعل، قائلة: "الفيلم يضم كواليس مميزة، مش عايزة أحرقها".

وأوضحت الفنانة منة عرفة، أنها تشارك أيضا في تجربة فيلم "انيميشن"، مشيرة إلى أنها تدرس بيزنس حاليا، إلا أنها ستدرس الفن في الفترة القادمة.

ترشيحاتنا

قواعد قبول الحاصلين ع­لى شهادة الدبلومة الأمريكية في تنسيق 2019

وفقا لقانون الطفل.. تعرف على عقوبة أحمد حسن وزينب بعد تصوير ابنهما حديث الولادة

مفتاح الكهربا السبب.. القصة الكاملة لانقطاع بث صلاة الجمعة من مسجد الحسين.. فيديو

بـ بطن مكشوف.. ميريام فارس تواصل الظهور بإطلالاتها الجريئة.. صورة

موجز الرياضة.. مدرب فريق تركي آل الشيخ.. حقيقة انضمام عاشور لـ الزمالك.. نجمات الفراعنة يتأهلن إلى كأس العالم

بـ هوت شورت وبليزر.. غادة عادل تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هوت شورت وبليزر.. غادة عادل تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

من غير بطانة.. رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور

بعثة فراعنة الأولمبياد الخاص تطير اليوم إلى تشيناي الهندية.. صور