منة عرفة: مسلسل راجل وست ستات هو اللي عملني

قالت الفنانة منة عرفة، إن مسلسل راجل وست ستات، "هو اللي عملني، وله فضل كبير عليا"، مشيرة إلى أنها بعد ظهورها مع الفنان أحمد حلمي، جاء لها عروض عديدة، ومن بينهم كان "راجل وست ستات"، مؤكدة": والدتي اختارت مشاركتي في راجل وست ستات وترك باقي الأعمال وكان عندها حق".



وأضافت منة عرفة، في حوارها ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أنها تشارك في فيلم جديد، يصنف رعب، ويحمل اسم "3 ستات"، يحكي عن أسطورة تحققت بالفعل، قائلة: "الفيلم يضم كواليس مميزة، مش عايزة أحرقها".



وأوضحت الفنانة منة عرفة، أنها تشارك أيضا في تجربة فيلم "انيميشن"، مشيرة إلى أنها تدرس بيزنس حاليا، إلا أنها ستدرس الفن في الفترة القادمة.