ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مديحة كامل الفراشة التعيسة.. أصابها الحزن بأمراض مميتة.. فيديو

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:41 ص
مديحة كامل
مديحة كامل
أماني إبراهيم
الرقة التي بدت واضحة على ملامحها لم تكن ظاهرية فحسب، فالفنانة الراحلة مديحة كاملة كانت رقيقة الشكل، والصوت، والملامح، بل وطبيعة جسدها أيضا التي لم تكن قادرة على تحمل أي ضغط نفسي أو حزن.

كان جسد أميرة السينما المصرية - التي تحل اليوم ذكرى ميلادها الـ73- يرفض ما تفرضه عليه الظروف من حزن أو توتر، فيثور بمرض لا تقوى على تحمله، وتكرر حدوث هذا الموقف معها عدة مرات حتى ألزمها الفراش.

أصيبت مديحة بعدة جلطات، المرة الأولى حدثت في ساقها اليسرى وظنت حينها أنها مرة ولن تتكرر، حتى أصيبت للمرة الثانية بجلطة في الأوردة العميقة بنفس الساق اليسرى.

لزمت مديحة الفراش لعدة أيام على أثر المرض الذي تكرر، ووصف الأطباء حينها حالتها الطبية بأن أوردتها الدموية ضعيفة، والشرايين هشة قابلة للتجلط بسبب إرهاق أو حزن شديد.

وقالت مديحة في لقاء نادر لها خلال تواجدها بالمستشفى إن المرة الثانية التي مرضت فيها كانت بسبب الإرهاق الشديد والحزن، ولم تفسر ما سبب هذا الحزن.


ترشيحاتنا

أحمد حمدي.. صداع جديد داخل الأهلي

اليوم .. اتحاد الكرة يناقش تغليظ العقوبات في المنظومة الرياضية والجماهير بالموسم الجديد

الأوقاف تحذر من استخدام المساجد في إشهار عقود زواج القاصرات في العيد

تعرف على مراحل تشطيب الشقة الــ12

دعت لإقامة علاقة بين المقبلين على الزواج قبل الزفاف.. قصة سهى قيقانو المطالبة بحرق الفلسطينيين

مطرب لبناني شهير يرفض مشاركته في برنامج the voice

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوزة بكتف واحد وبنطلون غريب.. شاهد أحدث إطلالة لـ بسمة بوسيل

20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي

مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي