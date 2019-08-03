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رياضة

نجم مانشستر سيتي يقترب من الانضمام الى بايرن ميونخ

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:54 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
أكدت تقارير الصحف الإنجليزية اقتراب رحيل ليروي ساني عن مانشستر سيتي وأنه يقترب بقوة من الانضمام إلى فريق بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وأوضحت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن بيب جوارديولا أكد في تصريحات سابقة أن تجديد عقد السيتي مع ساني اصبح بعيدا بعدما تدخل فريق بايرن ميونخ للحصول علي خدمات اللاعب .

وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي مرتبط بعقد يمتد لمدة موسمين مع اللاعب ساني إلا أن وضعه على قائمة أولويات البافاري جعلته بعيدا عن النادي الانجليزي .

جدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي قد يوافق على رحيل اللاعب بمبلغ 145 مليون جنيه استرليني .

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