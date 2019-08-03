نجم مانشستر سيتي يقترب من الانضمام الى بايرن ميونخ

أكدت تقارير الصحف الإنجليزية اقتراب رحيل ليروي ساني عن مانشستر سيتي وأنه يقترب بقوة من الانضمام إلى فريق بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .



وأوضحت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن بيب جوارديولا أكد في تصريحات سابقة أن تجديد عقد السيتي مع ساني اصبح بعيدا بعدما تدخل فريق بايرن ميونخ للحصول علي خدمات اللاعب .



وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي مرتبط بعقد يمتد لمدة موسمين مع اللاعب ساني إلا أن وضعه على قائمة أولويات البافاري جعلته بعيدا عن النادي الانجليزي .



جدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي قد يوافق على رحيل اللاعب بمبلغ 145 مليون جنيه استرليني .