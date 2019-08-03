بعد غنائها في مؤتمر الشباب.. كارمن سليمان: سعيدة بمشاركتي وأتمنى حضوري في المؤتمرات القادمة

عرضت الإعلامية لميس سلامة فيديو يجمعها بالمطربة كارمن سليمان عقب غنائها في مؤتمر الشباب الوطني السابع.



وقالت الإعلامية لميس سلامة إن "مؤتمرات الشباب أصبحت من الأشياء التي اعتدنا عليها والجميع ينتظرها ويتفاعل معها في كل مؤتمر، خاصة أننا نشعر بحالة من البهجة والوطنية، فضلا عن الوجوة الشابة التي تظهر".



وأضافت لميس سلامة: «إنتي عملتي الأغنية بتاعت المؤتمر السابع للشباب خطيرة وفرحتينا وكملتي المؤتمر بصوتك الحلو».



وعلقت كارمن سليمان: «أنا مبسوطة جدا ويارب دايما أكون معاكم في كل المؤتمرات».

