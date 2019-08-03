ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد غنائها في مؤتمر الشباب.. كارمن سليمان: سعيدة بمشاركتي وأتمنى حضوري في المؤتمرات القادمة

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:09 ص
كارمن سليمان
كارمن سليمان
عرضت الإعلامية لميس سلامة فيديو يجمعها بالمطربة كارمن سليمان عقب غنائها في مؤتمر الشباب الوطني السابع.

وقالت الإعلامية لميس سلامة إن "مؤتمرات الشباب أصبحت من الأشياء التي اعتدنا عليها والجميع ينتظرها ويتفاعل معها في كل مؤتمر، خاصة أننا نشعر بحالة من البهجة والوطنية، فضلا عن الوجوة الشابة التي تظهر".

وأضافت لميس سلامة: «إنتي عملتي الأغنية بتاعت المؤتمر السابع للشباب خطيرة وفرحتينا وكملتي المؤتمر بصوتك الحلو».

وعلقت كارمن سليمان: «أنا مبسوطة جدا ويارب دايما أكون معاكم في كل المؤتمرات».

ترشيحاتنا

الكويت: مطابقة الـ32 رفات التى عثر عليها بالعراق ببيانات الأسرى يتطلب مزيدا من الفحص

نجيب ساويرس عن تمثيل عمرو عبد الجليل: دمك خفيف على قلبنا

إحالة المتهم بسرقة كابلات مترو الأنفاق وتعطيل حركة القطارات للجنايات

تعرف على أسباب ضعف عضلة القلب وطرق العلاج .. فيديو

فيديوجراف| استبعاد 10 فئات جديدة.. التموين تستكمل تنقية البطاقات

ابنك عنيد؟.. استشارى نفسي تكشف عن كيفية التعامل مع الطفل العنيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوزة بكتف واحد وبنطلون غريب.. شاهد أحدث إطلالة لـ بسمة بوسيل

20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي

مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي