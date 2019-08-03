مصرع طفل وإصابة 14 شخصا في انقلاب سيارة بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي



احمد ربيع محمد 18سنة الجيزة يعاني سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم،عبد الحميد مرضي عبد الحميد 18 سنة الجيزة جروح سطحية متفرقة بالوجة وكدمات بالجسم،محمود ابراهيم عبد الرسول 20سنة الجيزة جرح قطعي بالجبهة حوالي 5سم كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم،عبد الناصر مرضي عبد الحميد الجيزة 33سنة اشتباة كسر بالكتف الايمن جرح قطعي بالجبهة حوالي 4سم،مصطفي محمد عبد الهادي 18سنة الجيزة جرح قطعي باليد اليمني حوالي 5سم.



وعمرو شحاتة عيد 21سنة الجيزة سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم،محمد سعيد جلال 20سنة الجيزة سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم،احمد حسن رمضان 22سنة الجيزة اشتباة كسر بالكتف الايمن،احمد محمد معوض 21سنة الجيزة سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم،عبدالله احمد عبدالله 18 سنة الجيزة سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم،محمد مصطفي عبد الحميد 19سنة الجيزة جرح قطعي بالزراع الايمن حوالي 7سم،جمعة مرضي فضيل 36 سنة الجيزة كسر مضاعف بالقدم اليمني جرح متهتك باليد اليسري جرح متهتك بالساق اليمني.



تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

لقي طفل مصرعه، وأصيب 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي.واستقبلت مستشفى الضبعة المصابين وحالة الوفاة في الحادث الذي وقع بالكيلو 60 طريق طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.ونوه الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح إلى أن الحادث أسفر عن مصرع الطفل سيف جمعة فضيل 9 سنوات بالجيزة.كما أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا هم عبد الرحمن ناصر حامد 18سنة الجيزة يعاني جرح قطعي بالراس حوالي 10 سم اشتباة pc،أحمد جمال الصابر الجيزة 18 سنة يعاني جرح قطعي بالراس حوالي 20سم يعاني اشتباة نزيف بالمخ اشتباة pc .