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البابا تواضروس يهدي كوفية بألوان علم مصر لشباب الكنيسة المارونية في لبنان

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:47 م
البابا تواضروس مع
البابا تواضروس مع الشباب
كتب - سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وفدا من شباب الكنيسة المارونية من ايبارشية صور فى لبنان.

حضر المقابلة المطران چورچ، مطران الكنيسة المارونية فى مصر والأب ميخائيل قنبر من لبنان، ويقضى الشباب فترة خدمة وسياحة فى مصر، وقد أهداهم قداسة البابا "كوفية" بألوان علم مصر.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل اليوم السبت المستشار الشيخ السيد على آل هاشم المستشار الديني والقضائي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات العربية.

ورحب قداسة البابا تواضروس الثاني بضيفه الشيخ السيد على آل هاشم، مؤكدا عمق العلاقات الطيبة التى تجمع بين أبناء الشعبين المصري والإمارتى وروح المحبة والتسامح الممتدة عبر عقود طويلة.
البابا تواضروس يهدي كوفية بألوان علم مصر لشباب الكنيسة المارونية في لبنان

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