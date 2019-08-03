البابا تواضروس يهدي كوفية بألوان علم مصر لشباب الكنيسة المارونية في لبنان

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وفدا من شباب الكنيسة المارونية من ايبارشية صور فى لبنان.





حضر المقابلة المطران چورچ، مطران الكنيسة المارونية فى مصر والأب ميخائيل قنبر من لبنان، ويقضى الشباب فترة خدمة وسياحة فى مصر، وقد أهداهم قداسة البابا "كوفية" بألوان علم مصر.





وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل اليوم السبت المستشار الشيخ السيد على آل هاشم المستشار الديني والقضائي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات العربية.



