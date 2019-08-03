الشرطة الروسية تعتقل ناشطة بارزة في المعارضة بموسكو

احتجزت الشرطة الروسية، اليوم السبت، ناشطة بارزة في المعارضة، ليوبوف سوبول، قبل احتجاج مخطط له مسبقا في موسكو للمطالبة بإجراء انتخابات حرة.



ووفقا لـ رويترز، من المتوقع أن يحاول الآلاف من المتظاهرين المعارضين الروس التجمع مرة أخرى في موسكو،اليوم على الرغم من الحملات المكثفة للشرطة الشديدة وحظرها لجميع أنشطة التجمهر.



وكان سوبول قد دعا الناس لحضور المظاهرة، لرفض إجراء فرض السلطات في موسكو عقوبات عليها ضد المعارضين



وتم احتجاز سوبول، والتي أعلنت اضراتبها عن الطعام، اثناء استقلالها سيارة أجرة في محاولة للوصول الى المحتجين وتم التحفظ عليها ونقلها في سيارة تابعة للشرطة.