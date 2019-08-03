بمشاركة شكري.. اجتماع ثُلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق ببغداد غدا

يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، غدًا الأحد إلى العاصمة العراقية بغداد لحضور أعمال الاجتماع الثُلاثي لوزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق.



وذكر المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات صحفية له أنه من المقرر أن يشهد الاجتماع مُناقشات للوزراء الثلاثة حول سُبل تطوير آليات التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات.



وقال البيان إن ذلك يُسهم في تحقيق آمال شعوبهم في التنمية والازدهار، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة في مارس الماضي، بالإضافة إلى تبادُل الرؤى والتقييم في شأن مجمل تطورات القضايا العربية، والإقليمية والدولية محل الاهتمام.