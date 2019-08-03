محافظ الفيوم يتابع حملات الإزالة على أملاك الدولة بإطسا

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم صباح اليوم بجولة تفقدية لمركز ومدينة إطسا لمتابعة سير أعمال حملات التجميل والنظافة بالمركز بحضور رئيس مركز ومدينة إطسا، حيث تفقد حملات التجميل والنظافة التي يقوم بها الأجهزة التنفيذية بمركز اطسا حفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري والبيئي بالمركز.



وشدد محافظ الفيوم على سرعة الانتهاء من الأعمال خدمةً للمواطنين والمتابعة المستمرة لحملات النظافة والتجميل بجانب حملات الإزالة والتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؛ مشيرا إلى أن الحملات مستمرة في كل مراكز ومدن المحافظة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



كما أشار المحافظ إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة الخدمات للمواطنين للوصول إلى نتائج ايجابية ومتميزة لخدمة المواطن.