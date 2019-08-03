اطمن على بطاقتك.. 12 شرطا لاستبعاد غير مستحقي دعم التموين في المرحلة الرابعة

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، 12 محددا جديدا لمن لا يستحقون الدعم، وسيتم حذفهم من البطاقات التموينية، على 3 مراحل وسيتم تنفيذ المرحلة الرابعة قبل نهاية الشهر الجارى بعد فحص التظلمات.





"صدى البلد" ينشر المحددات التى وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية والتى تصل إلى 12 شرطًا من معايير استبعاد غير المُستحقين من منظومة الدعم خلال 4 مراحل كالتالي استهدفت فيها:





1- أصحاب شركات رأسمالها 10 ملايين فأكثر

2- الأسرة لديها أكثر من 3 سيارات

3- استهلاك كهرباء أكثر من 1000 كيلووات فأعلى في الشهر

4- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه

5-امتلاك حيازات زراعية تصل لـ 15 فدانًا

6-أصحاب الوظائف الإدارية العليا

7-استهلاك فاتورة المحمول تزيد على 800 جنيه/شهر

8-متوسط مصاريف المدارس 50 ألف جنيه لأكثر من طفل

9-سداد ضرائب تصل إلى 100 ألف جنيه

10- امتلاك سيارة فارهة

11- الأسرة لديها راتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه

12 أسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه



