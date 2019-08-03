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رياضة

قبل لقاء الزمالك.. تاريخ الفرق المصرية أمام أندية الصومال افريقيًا

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:01 م
صدى البلد
أحمد هاني
حدد نادي الزمالك ملعب مواجهة ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته على ملعب بتروسبورت، في ذهاب دور 64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 11 أغسطس الجاري.

وفيما يلي نعرض تاريخ مواجهات الفرق المصرية مع نظيرتها الصومالية.

4 مواجهات سابقة بين المصريين والصوماليين، الأولى كانت في دوري أبطال إفريقيا 1973 ، وخسر الإسماعيلي أمام هورسيد بثلاثة أهداف لهدف قبل أن يفوز في مصر 4-صفر، وبعد 4 سنوات وفي نفس البطولة.

في طريق الأهلي لأول لقب قاري له عام 1982، تخطى فريق لافوري بوبليسي، وآخر مباراة لناد مصري أمام آخر صومالي كانت مواجهة المقاولون العرب أمام هورسيد في كأس الكئوس 1984 وفاز المقاولون في مصر 7-0 ذهابًا و خسر بهدفين دون رد .

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