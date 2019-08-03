ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.. صور

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:24 م
هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة
هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة محرم بك في الإسكندرية..صور
أحمد عبد العزيز
شهدت منطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، اليوم السبت، حالة هبوط أرضي مفاجئ دون حدوث إصابات.

تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا يفيد بحدوث هبوط أرضي أمام العقار رقم 4 بشارع ياسين بمنطقة محرم بك بحي وسط.

انتقل مسئولو الحي وقوة من قسم شرطة محرم بك وممثلو شركات "الغاز، الصرف الصحي، مياه الشرب" إلى موقع البلاغ.

تبين من المعاينة حدوث كسر بالأسفلت وهبوط بقطر 3.5 متر وعمق متر ونصف، دون أي إصابات أو خسائر.

قال العميد فادي وديع، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن شركات المرافق أكدت سلامة كافة المواسير الخاصة بكل منها، وتم وضع حواجز حديدية لتأمين المارة لحين إصلاح الهبوط.
هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.. صور
هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.. صور
هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.. صور
هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.. صور
هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.. صور

ترشيحاتنا

تأجيل قرعة الدوري الجديد.. عامر حسين يصدم الأهلى والزمالك وبيراميدز

التموين تعلن حرمان هؤلاء من الدعم أول سبتمبر.. تفاصيل

نجم وادي دجلة يرحل إلى الدوري السويسري

نصب وتجارة حشيش.. فضيحة جديدة تطارد معتز مطر فى تركيا.. تفاصيل

هل تقصد أنغام.. أصالة: صديقتي خانتني وآلمتني

جاري اصطيادها.. الزراعة تكشف خطورة قرود أسوان على الإنسان.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.. صور

افتتاح بطولة الهند للأولمبياد الخاص لكرة القدم بمشاركة مصر..صور

ببدلة شعبان عبد الرحيم.. زينة تثير الجدل علي الانستجرام