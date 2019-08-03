هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.. صور

شهدت منطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، اليوم السبت، حالة هبوط أرضي مفاجئ دون حدوث إصابات.





تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا يفيد بحدوث هبوط أرضي أمام العقار رقم 4 بشارع ياسين بمنطقة محرم بك بحي وسط.





انتقل مسئولو الحي وقوة من قسم شرطة محرم بك وممثلو شركات "الغاز، الصرف الصحي، مياه الشرب" إلى موقع البلاغ.





تبين من المعاينة حدوث كسر بالأسفلت وهبوط بقطر 3.5 متر وعمق متر ونصف، دون أي إصابات أو خسائر.



