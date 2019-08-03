أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 3-8-2019

نشرت أخبار الرياضة اليوم العديد من المعلومات والأحداث الجديدة عن النادي الأهلي، ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخبار الرياضية اليوم السبت الموافق3-8-2019.





عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة.





قاد طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات فنية قوية لحراس المرمي خلال المران المسائي اليوم السبت.





خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية بالجري حول الملعب في نهاية المران المسائي اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة من أجل رفع اللياقة البدنية





أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أإن الاجتماع الذي عقدته لجنة المسابقات باتحاد الكرة اليوم، مع مندوبي أندية الدوري المصري، كان الهدف منه الاطلاع على رؤية الأندية لشكل المسابقات المحلية في الموسم الجديد.





كشف المهندس عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة عن موعد إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز فى بطولة كأس مصر.





كشف المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن موعد اتخاذ العقوبات الخاصة بمباراة القمة رقم 118 بين الأهلي والزمالك.





أكد المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات انه تم الاتفاق على تحديد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر غدا الاحد.





أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلي أن الاتجاه الإيجابي يتمثل فى عودة الجمهور إلى المدرجات.



