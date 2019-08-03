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رياضة

السادسة.. بوروسيا دورتموند يتوج بالسوبر الألماني على حساب بايرن ..فيديو

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:28 م
بروسيا دورتموند يتوج
بروسيا دورتموند يتوج بالسوبر الألماني
حسن العمدة
توج فريق بوروسيا دورتموند بكأس السوبر الالماني علي حساب بايرن ميونخ بهدفين دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب سيغنال ايدونا بارك.

وافتتح بوروسيا التهديف فى الدقيقة 48 عن طريق ألكاسير عقب تلقيه تمريرة رائعة سددها بقوة لتسكن الشباك على الفور.

جاء هدف الثاني لبوروسيا دورتموند فى الدقيقة 68 عن طريق سانشو بعد تلقيه تمريرة سحرية قبل وسط الملعب لينفرد بسرعته نحو المرمي بايرن وسددها بإتقان لتمر بين ساقي مانويل نوير .

وبهذا الفوز يتوج بوروسيا دورتموند بكأس السوبر الالماني للمرة السادسة عبر تاريخه.

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