بـ تغريدة غامضة.. مؤمن زكريا يثير الجدل على تويتر

نشر مؤمن زكريا لاعب النادى الاهلى تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى" تويتر".



وكتب مؤمن زكريا " الدنيا رايحة وجايه. هنشوف الدنيا هتودينا على فين دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيء غير المشاهدة.



"وتابع مضيفا" مفيش حاجة بتفضل على حالها.. ربنا يهدي الجميع طريقة المعاملة".



يذكر أن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، أعلن مساء الخميس الماضي، قائمة الفريق المشاركة في بطولة الموسم الجديد من دوري أبطال إفريقيا والتى شهدت خروج كل من مؤمن زكريا، وناصر ماهر، إسلام محارب، أحمد علاء، هشام محمد ومحمد شريف .

