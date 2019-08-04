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فن

مهرجان أجازة سعيدة وفرقة قصر الغوري بـ السحيمي

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
يستمر قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب في تقديم فعاليات مهرجان "أجازة سعيدة" الذى ينظمه قطاع الصندوق بمناسبة الأجازة الصيفية بمراكز الإبداع التابعة له.

يقام المهرجان بمركز إبداع بيت السحيمى (بشارع المعز) فى الخامسة مساء (في الفترة من 5 حتي 9 أغسطس) أنشطة فنية متعددة للأطفال، تتضمن: عرض مسرح القاهرة للعرائس التابع للبيت الفني للمسرح "أوبريت الليلة" ،عروض الأراجوز وخيال الظل "فرقة ومضة"، وعروض للساحر.

وبمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى ، يستضيف المركز ، فى السابعة والنصف مساء من نفس اليوم (الإثنين 5 أغسطس) ، حفلآ فنيًا لفرقة " قصر الغورى" بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة الفنان سيد أبو العلا .

يتضمن برنامج الحفل عددًا من الأغنيات الدينية المتنوعة لعمالقة الزمن الجميل منها : "يارايحين للنبى الغالى " لليلى مراد، " الثلاثية المقدسة" ،" الى عرفات الله" لأم كلثوم، " ياحاج بيت الله" لفايزة أحمد.

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