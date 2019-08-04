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فيسبوك تحذف حسابات تحمل اسم منفذ مذبحة تكساس

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:25 ص
صدى البلد
حسام رضوان
قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن شركة "فيسبوك" تعمل مع السلطات في ولاية تكساس على إزالة حسابات إلكترونية تحمل اسم المشتبه به في تنفيذ مذبحة إل باسو، بحسب المتحدث باسم الشركة.

وأضافت أن الشركة أزالت بالفعل حسابات على موقعي "فيسبوك" وإنستجرام"، تحت اسم المشتبه به في تنفيذ الجريمة، باتريك كروسيوس.

وقال المتحدث باسم "فيسبوك":"قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم. إننا مستمرون في حذف أي محتوى يمتدح أو يدعم أو يمثل إطلاق النار أو أي شخص مسئول ينتهك معايير مجتمعنا".

ويراجع المحققون منشورا للمشتبه به يعود إلى عدة أيام قبل الهجوم، والتي يمكنها أن تشير إلى الدفاع وراء ارتكاب تلك المذبحة، التي أسفرت حتى الآن عن مقتل 21 شخصا وإصابة ما لايقل عن 40 آخرين.

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