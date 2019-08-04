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رياضة

بعد شراء تركي آل شيخ للنادي.. الميريا الإسباني ينهي تعاقده مع فرنانديز

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:41 ص
المستشار تركي آل
المستشار تركي آل شيخ
صدى البلد
أعلن نادي الميريا الأسباني إنهاء التعاقد مع المدير الفني للفريق أوسكار فيرناندز، بعد شراء المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية للنادي.

وقال الحساب الرسمي لنادي الميريا: "أنهى النادي تعاقده مع المدير الفني أوسكار فيرناندز، متمنين له دوام التوفيق".

وهنأ نادي الميريا الاسباني المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بمناسبة عيد ميلاده، بعد ساعات من الإعلان عن شراء المسئول السعودي للنادي الاسباني.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الميريا صورة المستشار تركي آل شيخ معلقا "عيد ميلاد سعيد معالي المستشار".

من جانبه قال المستشار تركي آل شيخ في تغريدة على تويتر" ٣٧ سنة مرت .. استقبل الآن سنة جديدة تحديات مختلفة أعانني الله عليها".

وتابع تركي آل شيخ في تغريدة أخرى "٣٧سنة مرت بديت فيها من الصفر لكي أصل لما أنا عليه الآن إذا كان العمر يقاس بالتجارب والأحداث والتحديات والانتصار والهزيمة والنجاح والفشل، فأعتقد أنني رأيت ما يفوق ما رأه شاب ب ٣٧ في عمره".

واختتم تغريدته قائلا: "أتمنى أن القادم يكون أريح بالنسبة لي وأهدى وأستطيع التركيز في حياتي الخاصة وأحلامي".

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