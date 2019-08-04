مقتل بلال العرقوب في مخيم عين الحلوة بلبنان واعتقال ابنائه

أفادت شبكة "سكاي نيوز" بمقتل المتشدد بلال العرقوب في مخيم عين الحلوة بصيدا جنوب لبنان بعد اشتباكات بين مجموعته المسلحة والقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة.



وأضافت أن القوة الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان اعتقلت نجلي بلال العرقوب وتم تسليمهما إلى مخابرات الجيش اللبناني.



فيما أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى نقل جثة بلال العرقوب الى مستشفى الهمشري.



بلال العرقوب هو قائد مجموعة مسلحة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، واندلع توتر بالمخيم منذ الجمعة عقب اغتيال المدعو حسين علاء الدين الملقّب بـ"أبو حسن الخميني".