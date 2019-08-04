ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي خارج تشكيل برشلونة المتوقع أمام آرسنال في كأس خوان جامبر

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:56 ص
ميسي
ميسي
إسراء أشرف
يستضيف فريق برشلونة الإسباني، نظيره آرسنال الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه محمد النني، اليوم، الأحد، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "كامب نو" على لقب كأس "خوان جامبر" الودي، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، والمقرر إقامته كل عام في كتالونيا.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، تشكيل البارسا والجانرز المتوقع لمواجهة اليوم، حيث شهد تشكيل البلوجرانا المتوقع غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي عاد للتدريبات أمس، عقب انتهاء إجازته التي حصل عليها بعد واجبه الوطني مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا، ومن المتوقع أن يشارك بديلا.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: ألبا - لينجليت - بيكيه - سيميدو

خط الوسط: دي يونج - بوسكيتس - راكيتيتش 

خط الهجوم: جريزمان - سواريز - ديمبلي

بينما شهدت تشكيلة الجانرز المتوقعة، تواجد محترفنا المصري محمد النني، على مقاعد البدلاء، فيما شهدت تواجد الوافد الجديد نيكولاس بيبي.

وجاء تشكيل الجانرز على النحو التالي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: مونريال - سوكراتيس - تشامبرز - مايتلاند نيلس

خط الوسط:  سيبايوس - جندوزي - تشاكا - نيكولاس بيبي

خط الهجوم: أوباميانج - لاكازيت
ميسي خارج تشكيل برشلونة المتوقع أمام آرسنال في كأس خوان جامبر

ترشيحاتنا

بسبب صورتها مع محمد بن سلمان.. فتاة تتحول لأيقونة ثورة تحرير المرأة السعودية

OK 2019.. كويكب مدمر يقترب من الأرض بقوة 30 قنبلة نووية

منها ترجمة الفيديو.. خصائص لا تعرفها في YouTube

مواعيد مباريات اليوم 4 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

تمثيلية أم حادث .. فيديو يحير رواد تويتر في السعودية

حكم حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك

الداهية الأرجنتينى.. لماذا يبتعد رامون دياز عن تدريب الزمالك

تعرف على أول قرارات تركي آل الشيخ للعاملين بـ نادي ألميريا الإسباني

أخبار الرياضة ليلا .. 3 مدربين مرشحون لقيادة الزمالك .. أزمة في الأهلي بعد إعلان القائمة الإفريقية

مواعيد مباريات اليوم 4 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي وليفربول .. التشكيل المتوقع للفريقين لحصد الدرع الخيرية

3 مدربين مرشحون لقيادة الزمالك.. وأمير مرتضى يحسم القرار في فرنسا

فكري صالح يختار الحارس الأفضل.. ويوضح رأيه في تولي الحضري تدريب حراس المنتخب

رقم جديد لـ أوباما .. شيكابالا يعود لارتداء قميصه المفضل في الزمالك

تعليمات صارمة.. الحفاظ على الاستادات لاستضافة المباريات المحلية بنفس مستوى البطولة الأفريقية

مشاهد تورطه.. لماذا يكره جوارديولا محمد صلاح

مان سيتي وليفربول ..محمد صلاح في مهمة البحث عن اللقب الثاني بالدرع الخيرية

بث مباشر.. مباراة ليفربول محمد صلاح ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي قرية أبو القاسم ببني سويف: نعيش في منازل عائمة على بركة من مياه الصرف والأمراض والأوبئة تحاصرنا.. فيديو وصور

من قويسنا لـ ماسبيرو.. عاش هنا يوثق مسيرة أمين بسيوني مع الإعلام ودوره فى دخول نجله تامر قناة النيل.. وكواليس تأسيسه وزارة الإعلام فى ليبيا وتدشينه أول قناة فضائية مصرية

حياة كريمة.. مبادرة الرئيس السيسي طوق نجاة قريتي شماس ببراني وجلالة بالضبعة