ميسي خارج تشكيل برشلونة المتوقع أمام آرسنال في كأس خوان جامبر

يستضيف فريق برشلونة الإسباني، نظيره آرسنال الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه محمد النني، اليوم، الأحد، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "كامب نو" على لقب كأس "خوان جامبر" الودي، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، والمقرر إقامته كل عام في كتالونيا.





ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، تشكيل البارسا والجانرز المتوقع لمواجهة اليوم، حيث شهد تشكيل البلوجرانا المتوقع غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي عاد للتدريبات أمس، عقب انتهاء إجازته التي حصل عليها بعد واجبه الوطني مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا، ومن المتوقع أن يشارك بديلا.





وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:





حراسة المرمى: تير شتيجن





خط الدفاع: ألبا - لينجليت - بيكيه - سيميدو





خط الوسط: دي يونج - بوسكيتس - راكيتيتش





خط الهجوم: جريزمان - سواريز - ديمبلي





بينما شهدت تشكيلة الجانرز المتوقعة، تواجد محترفنا المصري محمد النني، على مقاعد البدلاء، فيما شهدت تواجد الوافد الجديد نيكولاس بيبي.





وجاء تشكيل الجانرز على النحو التالي:





حراسة المرمى: لينو





خط الدفاع: مونريال - سوكراتيس - تشامبرز - مايتلاند نيلس





خط الوسط: سيبايوس - جندوزي - تشاكا - نيكولاس بيبي



