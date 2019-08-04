سقوط مقاول هارب من 7 أحكام في قضايا مبان بغرامات تجاوزت مليون جنيه بالشرابية

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة من ضبط مقاول بالشرابية هارب من تنفيذ 7 أحكام في قضايا مبانى بغرامات تجاوزت مليون جنيه.





فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية من ضبط (مقاول- 53 سنه - مقيم بدائرة القسم - مطلوب التنفيذ عليه فى 7 أحكام حبس جزئى صادره ضده فى قضايا "بناء بدون ترخيص ، إزالات") بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت (1,170,000 مليون ومائة وسبعون ألف جنيه).





وبمواجهته أقرّ بصحة الأحكام الصادرة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



