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حوادث

سقوط مقاول هارب من 7 أحكام في قضايا مبان بغرامات تجاوزت مليون جنيه بالشرابية

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:28 م
كلبش
كلبش
محمد صبري
تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة من ضبط مقاول بالشرابية هارب من تنفيذ 7 أحكام في قضايا مبانى بغرامات تجاوزت مليون جنيه.

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية من ضبط (مقاول- 53 سنه - مقيم بدائرة القسم - مطلوب التنفيذ عليه فى 7 أحكام حبس جزئى صادره ضده فى قضايا "بناء بدون ترخيص ، إزالات") بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت (1,170,000 مليون ومائة وسبعون ألف جنيه).

وبمواجهته أقرّ بصحة الأحكام الصادرة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاءت عملية الضبط فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

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