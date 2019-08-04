ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول تعاون بين تعليم كفر الشيخ ومصر الخير لدعم مدارس التعليم المجتمعي

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:23 م
صدى البلد
محمود زيدان
تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ كفرالشيخ، توقيع برتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم برئاسة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،ومؤسسة مصر الخير ، بحضور محمود صديق مسئول مؤسسة مصر الخير بالمحافظة، وإسماعيل محجوب مدير المشروع، لدعم مؤسسة مصر الخير لمدرسة حسن علي "احدى مدارس التعليم المجتمعي" بقرية الوزارية التابعة لإدارة الرياض التعليمية.

وقالت بثينة كشك إن المؤسسة دعمت 53 فصلًا بمدارس التعليم المجتمعي بالمحافظة،متوجهة بالشكر للمؤسسة والعاملين بها، لما يبذلوه من جهد، ومشاركة فعالة لدعم مدارس التعليم المجتمعي. 

وأضافت وكيل الوزارة، أن المؤسسة تقدم الدعم الفني لمعلمات مدارس التعليم المجتمعي تشمل أعمال التخطيط للدراسة والجوانب الفنية التعليمية الخاصة بعملية التطوير والمتابعة، وتقويم الأداء، مدعمه بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية.

وتابعت:"وكذلك مشاركة الطلاب للأنشطة الرياضية المختلفة للحصول على أفضل نتائج بالإضافة إلى المشاركة في المسابقات والأنشطة بالأندية الرياضية،بالإضافة لمساهمة المؤسسة بسداد رسوم مشاركة الطلاب بالأندية وتوفير الملابس الرياضية لهم".

ترشيحاتنا

لو اتحذفت من التموين.. فرصة أخيرة للعودة بهذه الطريقة

برلماني: انتشار القرود في شوارع أسوان لا يمثل أي خطورة

حذرهم من إطلاق النار.. طفل يقدم مشهدا بطوليا في مذبحة تكساس

من قويسنا لـ ماسبيرو.. عاش هنا يوثق مسيرة أمين بسيوني مع الإعلام ودوره فى دخول نجله تامر قناة النيل.. وكواليس تأسيسه وزارة الإعلام فى ليبيا وتدشينه أول قناة فضائية مصرية

حمادة صدقي يحسم الجدل حول قرب توليه منصب المدرب المساعد للمنتخب

دبي ثالث أرخص المدن السياحية في العالم

بعد ساعات من حادث تكساس .. مقتل وإصابة العشرات في إطلاق نار بـ أوهايو.. فيديو

مشاهد تورطه.. لماذا يكره جوارديولا محمد صلاح

تعرف على أول قرارات تركي آل الشيخ للعاملين بـ نادي ألميريا الإسباني

حزن وفزع في إل باسو.. كل ماتريد معرفته عن باتريك كروسياس منفذ مذبحة تكساس

أضرار تناول الثوم.. صداع وعرق وإسهال

الداهية الأرجنتينى.. لماذا يبتعد رامون دياز عن تدريب الزمالك

موجز التوك شو.. مفاجأة مدوية بشأن ثعابين الطريشة بـ كمبوندات التجمع.. أحمد موسى يبكي على الهواء

وكيل رامون دياز يفجر مفاجأة بشأن قرب توليه قيادة الزمالك.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم 4 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة ليلا .. 3 مدربين مرشحون لقيادة الزمالك .. أزمة في الأهلي بعد إعلان القائمة الإفريقية

بريطانيون يسافرون للحج على الدراجات.. وأهالي المدينة يستقبلونهم بـ طلع البدر علينا

من قويسنا لـ ماسبيرو.. عاش هنا يوثق مسيرة أمين بسيوني مع الإعلام ودوره فى دخول نجله تامر قناة النيل.. وكواليس تأسيسه وزارة الإعلام فى ليبيا وتدشينه أول قناة فضائية مصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي قرية أبو القاسم ببني سويف: نعيش في منازل عائمة على بركة من مياه الصرف والأمراض والأوبئة تحاصرنا.. فيديو وصور

من قويسنا لـ ماسبيرو.. عاش هنا يوثق مسيرة أمين بسيوني مع الإعلام ودوره فى دخول نجله تامر قناة النيل.. وكواليس تأسيسه وزارة الإعلام فى ليبيا وتدشينه أول قناة فضائية مصرية

حياة كريمة.. مبادرة الرئيس السيسي طوق نجاة قريتي شماس ببراني وجلالة بالضبعة