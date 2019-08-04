بروتوكول تعاون بين تعليم كفر الشيخ ومصر الخير لدعم مدارس التعليم المجتمعي

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ كفرالشيخ، توقيع برتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم برئاسة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،ومؤسسة مصر الخير ، بحضور محمود صديق مسئول مؤسسة مصر الخير بالمحافظة، وإسماعيل محجوب مدير المشروع، لدعم مؤسسة مصر الخير لمدرسة حسن علي "احدى مدارس التعليم المجتمعي" بقرية الوزارية التابعة لإدارة الرياض التعليمية.





وقالت بثينة كشك إن المؤسسة دعمت 53 فصلًا بمدارس التعليم المجتمعي بالمحافظة،متوجهة بالشكر للمؤسسة والعاملين بها، لما يبذلوه من جهد، ومشاركة فعالة لدعم مدارس التعليم المجتمعي.





وأضافت وكيل الوزارة، أن المؤسسة تقدم الدعم الفني لمعلمات مدارس التعليم المجتمعي تشمل أعمال التخطيط للدراسة والجوانب الفنية التعليمية الخاصة بعملية التطوير والمتابعة، وتقويم الأداء، مدعمه بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية.



