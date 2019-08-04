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محافظات

استعدادًا لـ عيد الأضحى.. رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مرافق الوادي الجديد

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:25 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مرافق المحافظة وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وجه باتخاذ كافة التدابير بمرافق الصحة والإسعاف والكهرباء والمياه وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق المختلفة بالمحافظة.

كما وجه محافظ الوادي الجديد،بتكثيف التواجد الأمني داخل المدن وعلى الطرق السريعة ووضع الخطط اللازمة لضمان السيولة المرورية اللازمة لتجنب الحوادث، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق لضمان توافر السلع والتأكد من مصدرها وتاريخ الإنتاج ومدى صلاحيتها وإعلان الأسعار أمام المستهلكين، وطرح زيادة في المعروض من اللحوم الحمراء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين وذلك لضمان ثبات الأسعار وعدم المغالاة فيها من التجار، والمرور على المخابز والمطاحن للتأكد من جوده الخبز المقدم ومدي مطابقته للمواصفات .

ووجه أيضا الزملوط بتجهيز كافة الحدائق والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية وحديقة الحيوان والممشى السياحي بكل مركز الذي يعد قبلة المواطنين من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وصيانه المرافق الضرورية في الميادين العامة والحدائق.

من ناحية أخرى،أكد الزملوط أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف وتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية.

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