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اقتصاد

لو اتحذفت من التموين.. فرصة أخيرة للعودة بهذه الطريقة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:23 م
تظلمات التموين
تظلمات التموين
محمد صبيح
فتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية باب التظلمات في الوقت الذي تواصل فيه تنقية البيانات من غير المستحقين للدعم وفقا لمعايير الاستبعاد التي حددتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية في إطار جهود الحكومة لاستهداف المستحقين.

وأعلنت الوزارة عن فتح باب التظلمات أمام الذين استهدفتهم ضمن 12 محددا للاستبعاد هي: أصحاب شركات رأسمالها 10 ملايين فأكثر، الأسرة لديها أكثر من 3 سيارات، استهلاك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات فأعلى في الشهر، الأسرة لديها قيمة مضافة اكثر من 200 ألف جنيه، امتلاك حيازات زراعية تصل لـ 15 فدانا، أصحاب الوظائف الإدارية العليا.

وكذا: استهلاك فاتورة المحمول تزيد على 800 جنيه/شهر، متوسط مصاريف المدارس 50 ألف جنيه لأكثر من طفل، سداد ضرائب تصل إلى 100 ألف جنيه، امتلاك سيارة فارهة، الأسرة لديها مرتب حكومى أكثر من 15 ألف جنيه، اسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.

وأتاحت وزارة التموين تقديم التظلمات للمستبعدين بالخطأ من خلال رابط موقع إدارة دعم مصر الإلكتروني www.tamwin.com.eg، عن طريق إدخال الرقم القومي ورقم بطاقة التموين واختيار التقدم بتظلم وذكر أسباب التظلم قبل نهاية شهر أغسطس الجاري.

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