ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد أحمد الفيشاوي برفقة والده ووالدته وشقيقه.. ومتابعون: ربنا يصبر قلبك

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:04 م
صدى البلد
شروق حمدى
نشر الفنان أحمد الفيشاوى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة.

وظهر أحمد الفيشاوى برفقة والده الراحل فاروق الفيشاوى ووالدته الفنانة سمية الألفى وشقيقه فى صورة منذ طفولته.

وتفاعل عدد كبير من متابعى أحمد الفيشاوى معلقين:

ربنا يصبر قلبك
الله يرحمه
الله يحفظلك عائلتك
الجميل فاروق الفيشاوى

يذكر أن فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذي أصابه، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.
View this post on Instagram

Family Is Forever

A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial) on

ترشيحاتنا

تصعيد.. اتحاد الكرة يدرس قرارا جديدا بخصوص المنتخبين الأوليمبي والأول.. فيديو

تنسيق المرحلة الثانية 2019 أدبي.. أقسام اللغات بآداب وحقوق تتصدر رغبات الطلاب

أبرزها الصراصير والبراغيث.. 10 حشرات ذات صفات خارقة

قمة الراحة والاسترخاء.. شاهد أحدث ظهور لـ كريستيانو رونالدو

حملات لرفع القمامة والمخلفات بمراكز وقرى أسيوط

تحذيرات من حدوث كارثة بشرية.. فى عالم متغير مناخيا أغسطس 2019 الأشد حرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة خاصة لـ تابوت توت عنخ أمون الذهبي داخل مقبرته قبل نقله من الأقصر.. شاهد

أهالي قرية أبو القاسم ببني سويف: نعيش في منازل عائمة على بركة من مياه الصرف والأمراض والأوبئة تحاصرنا.. فيديو وصور

من قويسنا لـ ماسبيرو.. عاش هنا يوثق مسيرة أمين بسيوني مع الإعلام ودوره فى دخول نجله تامر قناة النيل.. وكواليس تأسيسه وزارة الإعلام فى ليبيا وتدشينه أول قناة فضائية مصرية