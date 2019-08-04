شاهد أحمد الفيشاوي برفقة والده ووالدته وشقيقه.. ومتابعون: ربنا يصبر قلبك

نشر الفنان أحمد الفيشاوى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة.وظهر أحمد الفيشاوى برفقة والده الراحل فاروق الفيشاوى ووالدته الفنانة سمية الألفى وشقيقه فى صورة منذ طفولته.وتفاعل عدد كبير من متابعى أحمد الفيشاوى معلقين:ربنا يصبر قلبكالله يرحمهالله يحفظلك عائلتكالجميل فاروق الفيشاوىيذكر أن فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذي أصابه، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.