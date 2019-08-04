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رياضة

تفاصيل جديدة حول مرشحي اتحاد الكرة لتولي منصب رئيس لجنة الحكام

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:19 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة حول المرشحين لتولي منصب رئيس لجنة الحكام خلفا لعصام عبدالفتاح عضو الجبلاية المستقيل على خلفية خروج المنتخب الوطنى من بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضي.

قال المصدر ذاته إن الترشيحات النهائية لتولى منصب رئاسة لجنة الحكام تمثلت فى الثلاثي جمال الغندور وناصر عباس وقدري عبد العظيم وفقا لمعايير التفرغ والخبرات الطويلة فى ظل سعى الجبلاية أن تكون لجنة محترفة.

أشار إلى أن مسئولي الجبلاية تمسكوا بالإبقاء على وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج فى لجنة الحكام الجديدة من أجل الاستفادة من خبراتهم الطويلة فى العمل الاداري والتحكيمي، مشددا على أن الاتحاد سيطلب من رئيس لجنة الحكام القادم تطوير ملفات اللجان الفرعية وحكامها فى المناطق بربوع محافظات الجمهورية.

يذكر أن اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى والقائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة قال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه سيتم الإعلان عن تشكيل لجنة الحكام وبقية اللجان فى الجبلاية غدا الاثنين من أجل الاستعداد بشكل قوي للموسم الكروي الجديد.


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