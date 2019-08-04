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فن

لاميتا فرنجية بصحبة ابنها في أحدث جلسة تصوير

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:18 م
لاميتا ونجلها
لاميتا ونجلها
محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورا جديدة عبر صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت "لاميتا" في الصور مع ابنها الوحيد جاستن، ونالت الصور إعجاب محبي ومتابعي الفنانة اللبنانية.

يذكر أن آخر أعمالها السينمائية، فيلم "بنت من دار السلام"، وشاركها البطولة كل من رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.

وشاركت لاميتا في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005 كما مثلت في مسلسل عصر الحريم و شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة.

لاميتا فرنجية بصحبة ابنها في أحدث جلسة تصوير
لاميتا فرنجية بصحبة ابنها في أحدث جلسة تصوير

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