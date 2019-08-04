رامون دياز.. هدف الأهلي وأمل الزمالك ونكاية بيراميدز .. فجر الخلاف بين تركي آل الشيخ والخطيب

ارتبط اسم المدرب الأرجنتيني رامون دياز في الأيام الماضية باسم نادي الزمالك، الذي يكثف مفاوضاته مع الداهية الأرجنتيني من أجل قيادة الفريق في الوسم المقبل، بعد إقالة خالد جلال ومن قبله كريستيان جروس من تدريب الفريق.



دياز قاد فريق بيراميدز في 12 مباراة في الموسم الماضي، فاز في 8 وتعادل 3 وخسر واحدة مسجلا 21 هدفا واستقبل 8 أهداف، وأنهى الدوري في المركز الثالث المؤهل للكونفدرالية، بعد الفوز على القطبين الأهلي والزمالك.



دياز الذي اقترب من الزمالك أكثر من أي وقت مضى، كان هدفًا للنادي الأهلي في العام الماضي، حين أقال الأهلي مدربه الفرنسي بارتريس كارتيرون من قيادة الفريق عقب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي، لكن المفاوضات توقفت بعد تصريحات خرجت من الرئيس الشرفي للأهلي آنذاك تركي آل شيخ، فجرت الخلاف بين الأهلي وتركي آل شيخ، وأبعدت دياز عن تدريب القلعة الحمراء.



محور الخلاف



كان رامون دياز هو بداية الخلافات الواسعة التي بدأت بين الأهلي وتركي آل شيخ، كان الأهلي في ربيع عام 2018، يريد التعاقد بقوة مع الداهية الأرجنتيني رامون دياز، واقتربت المفاوضات من مرحلة الحسم، إلا أنها توقفت نهائيًا.



تصريحات تركي آل شيخ عن مفاوضات الأهلي ودياز، أزالت الغموض عن توقف الصفقة، إذ قال تركي في حديث سابق " كان على مقربة من تولي تدريب أحد الأندية العربية، إلا أن المقيرن – رئيس نادي اتحاد جدة - عندما تحدث معي ووجدته مصرًا على تدريب رامون دياز لفريق اتحاد جدة، فقلت أن الأندية السعودية أولى بالتأكيد".



هذه التصريحات أثارت حفيظة إدارة الأهلي، التي أظهرت لها نوايا تركي آل شيخ في إبعاد دياز عن الأهلي، ودعمه لتدريب الداهية الأرجنتيني لفريق اتحاد جدة، بعدها بدأت مرحلة من الخلافات الواسعة بين الخطيب وتركي آل شيخ، انتهت بتأسيس تركي لنادي ينافس الأهلي والزمالك على الألقاب.



بيراميدز.. والقوة الضاربة



مع بداية موسم 2018 – 2019، أعلن تركي آل شيخ شراء نادي الأسيوطي، وإطلاق اسم بيراميدز عليه، وأطلق تركي آل شيخ العنان لنفسه في شراء صفقات بمبالغ خيالية مع أجل دعم الفريق الوليد.



عمر خربين، كينو، عبدالله السعيد، بينافينتي، أسماء كثيرة ونجوم كبيرة من الدوري المصري، استطاع فريق بيراميدز، ضمها إلى صفوفه ليعلن عن قوة ضاربة في الدوري المصري إضافة إلى الأهلي والزمالك.



دياز نكاية في الأهلي



لم تكن نتائج بيراميدز مرضية لتركي آل شيخ في باديء الأمر، خاصة تحت قيادة حسام حسن للفريق، فأقال تركي آل شيخ حسام حسن من تدريب الفريق، وبدأ التفكير في رامون دياز من أجل تدريب الفريق، وهو المدرب الذي كان يريده الأهلي، فصرف تركي آل شيخ الأنظار عنه.



كانت الخلافات واسعة بين تركي آل الشيخ وإدارة الأهلي طوال الموسم الماضي، والتفكير في اسم رامون دياز لتدريب فريق بيراميدز هي خطوة استباقية ونكاية في إدارة الأهلي من تركي آل الشيخ، وبالفعل تعاقد بيراميدز مع دياز، الذي استطاع التغلب على الأهلي ومن بعده الزمالك، ويحتل بالفريق المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز.



رحل دياز عن صفوف بيراميدز، وبعد شهور بدأت مفاوضات الزمالك معه، إذ يرغب الأبيض في استقدام المدرب صاحب الخبرة في الدوريات العربية، وتجربة أيضًا ناجحة في الدوري المصري.. فهل ينجح الزمالك في حسم التعاقد مع دياز؟ هذا ما ستثبته الأيام المقبلة.



