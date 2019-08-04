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رياضة

الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة اطلع برة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:45 م
الخطيب
الخطيب
عبدالحكيم أبوعلم
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة على حضور مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة «اطلع برة» بطل جنوب السودان المقرر لها 11 أغسطس الجاري في ذهاب دور الـ64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وشهد تدريبات الفريق خلال الفترة الحالية التركيز على الجانبين البدني والفني؛ استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال مسابقة كأس مصر وخوض ضربة البداية فى دوري أبطال إفريقيا بنسخته الجديدة مع بطل جنوب السودان.

واستأنف الأهلي تدريباته يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز بالفوز على الزمالك في المباراة الأخيرة بالدوري.

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