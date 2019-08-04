العثور على جثة شقيقة منفذ مذبحة أوهايو وصديقها وسط قتلى الهجوم

قالت وسائل إعلام أمريكية إن شقيقة منفذ مجزرة أوهايو وصديقها كانا من بين الـ9 مقتولين خلال الهجوم.



وأسفر الهجوم عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 26 آخرين، وتمكنت الشرطة من قتل مطلق النيران.



وأكدت صحيفة "يو إس إيه توداي" إن شقيقة منفذ هجوم دايتون وصديقها كانا من ضمن ضحايا القاتل.



ويأتي هذا الحادث بعد مرور 13 ساعة فقط من إطلاق مسلح النار في متجر "وول مارت" بمدينة "إل باسو" بولاية تكساس؛ ما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26.



من جانبها، قالت عمدة مدينة "دايتون" نان ويلي - خلال مؤتمر صحفي - إن مطلق النار كان يرتدي سترة واقية واستخدم بندقية ذات قدرة عالية وكان بحوزته الكثير من الذخيرة الإضافية.

