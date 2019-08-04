موازنة البرلمان تطالب بحذف المواطن المالك لأكثر من سيارة من بطاقة التموين

طالب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحذف واستبعاد من يمتلك أكثر من سيارة من منظومة الدعم الخاصة بوزارة التموين، مشيرًا إلى أن الشروط التي قدمتها وزارة التموين أقل من الحقيقية وكان لابد أن تكون مشددة لاستبعاد للأشخاص غير المستحقين للدعم.



وأضاف "عمر" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن موازنة الدولة تتحمل أعباء كبيرة بسبب عدم حذف غير المستحقين للدعم، مؤكدًا أنه من الضروري أن تكون الشروط أكثر تشديدًا حتى يستفيد المواطن الحقيقي من الدعم المقدم من الدولة.



وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن هناك أشخاصا غير مستحقين ويأخذون هذا الدعم مثله مثل المواطن الفقير غير القادر على مسايرة امورة بالشكل الصحيح مطالبًا باستبدال الشرط الخاص بحذف الأسرة التي تمتلك أكثر من 3 سيارات بان يتم حذف هذه الأسرة التي تمتلك أكثر من سيارة واحدة، واستبدال الشرط الآخر الذي ينص على الاسرة الذي ديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه، واستبداله بـ حذف هذه الأسرة التي تمتلك مرتبك أكثر من 10 آلاف جنيه.



كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد وضعت 12 محددا جديدا لمن لا يستحقون الدعم على أن يتم حذفهم من البطاقات التموينية عبر 3 مراحل وسيتم تنفيذ المرحلة الرابعة قبل نهاية الشهر الجارى بعد فحص التظلمات.



وينشر "صدى البلد " المحددات التى وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية والتى تصل إلى 12 شرطا من معايير استبعاد غير المُستحقين من منظومة الدعم خلال 4 مراحل كالتالي استهدفت فيها:



1- أصحاب شركات رأسمالها 10 ملايين فأكثر



2- الأسرة لديها أكثر من 3 سيارات



3- استهلاك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات فأعلى في الشهر



4- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه



5-امتلاك حيازات زراعية تصل لـ 15 فدانا



6-أصحاب الوظائف الإدارية العليا



7-استهلاك فاتورة المحمول تزيد على 800 جنيه/شهر



8-متوسط مصاريف المدارس 50 ألف جنيه لأكثر من طفل



9-سداد ضرائب تصل إلى 100 ألف جنيه



10- امتلاك سيارة فارهة



11- الأسرة لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه



12 اسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه