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فن

هل ينافس تامر حسني الكنز وولاد رزق والفيل الأزرق في موسم عيد الأضحى

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:52 م
صدى البلد
محمد نبيل
يفكر الفنان تامر حسنى فى دخول موسم عيد الأضحى المقبل بفيلمه الجديد الفلوس والذى يعود به للسينما بعد تحقيق فيلمه الأخير البدلة إيرادات كبيرة.

الموسم السينمائى المرتقب ينتظر أن يشهد منافسة شرسة فى ظل وجود فيلم الكنز 2 للمخرج شريف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن، عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، وسارة عبد الرحمن.

دور العرض تشهد أيضا عرض فيلم الفيل الأزرق 2 ، وهو من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وبطولة النجمين كريم عبد العزيز، ونيللى كريم ، هند صبرى وشيرين رضا، وإياد نصار، و من إنتاج شركة "سينرجى".

الفيل الأزرق 2 تبدأ أحداثه بعد 5 سنوات من الجزء الأول، ويتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

كما يقدم المخرج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهينى الجزء الثانى من ولاد رزق، صاحب الإيرادات الكبيرة والشعبية الجارفة، والذى ينتظر أن يحقق نجاحا لافتا بعد خوض أحمد عز تجربة مختلفة مع فيلم الممر.

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