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جسمها محروق.. محافظ دمياط تكشف تطورات الحالة النفسية لـ ضحية زوجة أبيها ..فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:52 م
الشرطة
الشرطة
أيمن سيد
قالت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض إن الطفلة الشهيرة بـ "فتاة دمياط" ضحية زوجة أبيها حالتها النفسية سيئة للغاية، وسيتم عرضها على استشاري أمراض نفسية، مشيرة إلى أن آثار الجروح ظاهرة على جسمها نتيجة حروق. 

وأضافت محافظ دمياط فى تصريحات متلفزة، أن حالة الطفلة تحسنت قليلًا ولكن نفسيًا حالتها سيئة، مشيرة إلى أن جدها يقف بجانبها وتم رفع دعاوى لكي يحتضنها جدها بعيدًا عن والدها وزوجته اللذين تم أخذ الإجراءات ضدهما وحبسهما. 

وتابعت محافظ دمياط أنه تم اصطحاب البنت فى جولة بالملاهى من أجل تحسين حالتها النفسية ولكن يجب عرضها على استشاري نفسي. 

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