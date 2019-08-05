الدورة الشهرية غير المنتظمة .. إليك أسباب غير متوقعة

الدورة الشهرية غير المنتظمة

الدورة الشهرية غير المنتظمة وعلاجها



نتظام الدورة الشهرية،

الدورة الشهرية غير المنتظمة والحمل





الدورة الشهرية غير المنتظمة





الدورة الشهرية غير منتظمة وكل ما تريدين معرفته:

ويرجع سبب الدورة الشهرية غير المنتظمة إلى عدم التوازن الهرموني وانخفاض درجة حرارة الجسم فقد تؤثر نوعية وكمية النوم التي تحصل عليها كل ليلة على هرمونات الخصوبة لديك بما في ذلك هرمون الاستروجين والبروجستيرون وهرمون اللوتين (LH) وهرمون محفز البصيلات (FSH).



يعد معدل النوم الطبيعي مهما حتى لا يتسبب فى عدم انتظام الدورة الشهرية ​​من 8 إلى 10 ساعات من النوم في الليلة للحفاظ على التوازن الهرموني لإنتاج هرمون اللبتين، والذى يلعب الإجهاد دورًا مهمًا التحكم في الغدة النخامية والغدة الدرقية والغدد الكظرية والمبيض وكلاهما يعمل على إنتاج هرمون الاستروجين، وهو هرمون مهم يساعد في بناء بطانة الرحم ويعد الجسم للحمل.



التدخين وقد لوحظ أن المرأة التي تدخن عادة ما تحصل على دورات الحيض أقصر لأن التدخين يقلل من كمية الأكسجين المتاحة للرحم ويقيد الأوعية الدموية ، مما قد يزيد من ألم الدورة الشهرية وحدوث تلف دائم للأنسجة ويمكن أن يؤدى عدم انتظام الدورة الشهرية للحفاظ على دورات الهرمونات التناسلية للإناث التي تؤدي إلى العقم.



زيادة الوزن أو انخفاضه يمكن أن يؤثر على إنتاج الهرمونات، وخاصة الاستروجين ، والأداء الوظيفي. وبالتالي يتم تغيير انتظام وطول فترات الحيض.

تشكل هاجسا لدى الكثير من السيدات فهل تعانين من عدم انتظام الدورة الشهرية ويشكل لك ذلك الكثير من المخاوف إليك مجموعة من المخاوف يمكن أن تتسبب في عدم انتظام دورتك الشهرية.على الجانب الآخر قد يتسبب السفر فى حدوث اضطراب فى الدورة الشهرية لأن السفر يؤثر على الهرمونين الأساسيين وهم الميلاتونين والكورتيزول وعندما تتغير مستويات هذين الهرمونين في جسمك يحدث تغييرا فى عمليات التبوييض مما يجعل الدورة الشهرية تأتي في وقت لاحق أو في وقت مبكر عن المتوقع.وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يمكن أن يؤثر النظام الغذائى على انتظام الدورة الشهرية لذا يجب فى المقام الأول بجانب تناول أدوية الهرمونات الاهتمام بالتغذية الصحية لعلاج عدم انتظام الدورة الشهرية وتناول الأطعمة الغنية بالألياف لأن اتباع نظام غذائي منخفض للغاية في الدهون يمكن أن يؤدي أيضًا إلى عدم اكما أن تناول كمية مناسبة من الدهون ضروري أيضًا في تحقيق التوازن بين الهرمونات حتى بحدث الحمل.يمكن نزول الدورة الشهرية في أول ثلاثة أشهر من الحمل فقط، ومن الممكن حدوث حمل خارج الرحم بسبب وجود مشاكل فى بطانة الرحم يتسبب فى سقوط البويضة فى الأنابيب وتخصيبها وتعد أبرز أعراضهالشعور بألم حاد فى البطن وهنا ستشعرين بألم حاد في البطن مع استمرار مع نزول الدم بكمية كبيرة وكثافة عالية وتعد من ضمن العاول التى تؤثر على دورتك الشهرية تقلبات الطقس كتغيير الفصول عند بدء الدورة الشهرية فقد لوحظ في دراسة نشرت في مجلة أمراض النساء والغدد الصماء أن أشعة الشمس ، أو عدم وجودها ، يمكن أن تغير طول فترات الدورة الشهرية. للتغيرات المناخية آثار على دورات الحيض لدى المرأة من خلال تغيير معدل التمثيل الغذائي في الجسم.