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رياضة

مدرب ألميريا الجديد يهنئ آل الشيخ بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:12 ص
ترك آل الشيخ وبيدرو
ترك آل الشيخ وبيدرو إيمانويل
القسم الخارجي
وجه المدير الفني لنادي ألميريا الإسباني الجديد بيدرو إيمانويل، رسالة إلى مالك النادي الجديد ورئيس هيئة الترفية السعودية المستشار تركي آل شيخ بمناسبة عيد ميلاده.

وقال بيدرو إيمانويل في رسالته إلى آل الشيخ: "كان لدي عمل كثير اليوم في الفريق، ولذلك أهنئك بمناسبة عيد ميلادك، وأقول لك كل عام وأنت بخير، وسعادة".

وأضاف بيدرو إيمانويل: "أود أن اقول لك شكرا، وكما قولت لك من قبل، شكرا لك على كل شئ".

وأعرب بيدرو إيمانويل، عن سعادته بالعمل معه في فريق ألميريا الأسباني، موجها إليه التهنئة أيضا باللغة الأسبانية.


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