حملة إزالة مكبرة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالأقصر .. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناء على توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر .



ونوه عبد المحسن ربيع رئيس مدينة الزينية بأن الحملة أسفرت عن إزالة ٣ حالات تتضمن حالتين تنظيم وحالة زراعة مساحة ٣ قيراط و١٢سهما بقرية المدامود قبلى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وقاد الحملة كل من يوسف جلال نائب رئيس المركز ورئيس قرية المدامود قبلى وسكرتير القرية بالتنسيق مع القوة الامنية بقيادة اللواء عصام مهنا مساعد مدير الامن ومأمور طيبة ورئيس مباحث طيبة النقيب احمد حسين والنقيب يحيى جامع رئيس نقطة الزينية والقوة المرافقة له.