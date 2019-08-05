لاعب الأهلي السابق: عمار حمدي النسخة المصرية من فرجاني ساسي.. فيديو

أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، ومنتخب مصر، أن عمار حمدي لاعب المارد الأحمر والمعار إلى الاتحاد السكندري، يعد النسخة المصرية من فرجاني ساسي لاعب الزمالك ومنتخب تونس.



وسئل أبو مسلم خلال لقائه في برنامج "سوبر تايم" على قناة "تايم سبورت"، عن اللاعب المصري الذي يشبه طريقة لعب فرجاني ساسي.



ليرد قائلًا: "عمار حمدي يشبه طريقة لعب فرجاني ساسي، لكنه يحتاج لتوظيف جيد داخل الملعب".



وأضاف أبو مسلم: "أحمد حمدي ناشئ الأهلي ولاعب الجونة الحالي، لاعب مميز أيضًا، ويمتلك نفس القدرات، ونجح هذا الموسم في تسجيل أهداف من نصف الملعب".

