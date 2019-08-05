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رياضة

مرتضى منصور يكشف مصير برنامج الزمالك اليوم وموعد انطلاق القناة الجديدة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:40 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك عن حقيقة إنهاء قناة المحور لتعاقدها مع برنامج الزمالك اليوم الذى يبث على شاشتها ثلاث ساعات يوميا.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه سيعقد جلسة اليوم مع مسئولى شركة إعلام المصريين للاتفاق النهائى على إطلاق قناة الزمالك الفضائية بداية من أول سبتمبر المقبل.

وشدد مرتضى منصور على أن علاقته بالدكتور حسن راتب رئيس قناة المحور قوية وتمتد الى ربع قرن مضى وانهاء التعاقد جاء بسبب انطلاق قناة الزمالك الجديدة بداية سبتمبر المقبل.

وحقق برنامج الزمالك اليوم الذى يذاع على شاشة المحور نسب مشاهدة هى الأعلى بين البرامج الرياضية رغم إثارته للجدل وتعرضه للإيقاف مرتين.

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