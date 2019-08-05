السعودية تسقط عدة طائرات حوثية كانت تستهدف مطارات مدنية

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد تركي المالكي إسقاط القوات الجوية السعودية صباح اليوم الاثنين، طائرات مسيرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المالكي إن المليشيا الحوثية الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن قامت بتنفيذ هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم داعش الإرهابي.



وأضاف أن المحاولات الحوثية لاستهداف المطارات والمسافرين المدنين هي جرائم حرب.



وأكد أن قيادة القوات المشتركة بالتحالف ستستمر في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير قدراتها بكل صرامة، وفق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.