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برلمان

محمد أبوحامد: حياة كريمة مشروع قومي مستمر وليس مجرد مبادرة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:00 ص
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
معتز الخصوصى
أشاد النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان بمباردة حياة كريمة لدعم الأسر الأكثر إحتياجا التى أطلقها الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب ، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تم الإعلان عنها منذ شهور لكنها بدأت تفعيلها من خلال مؤتمر الشباب.

وأشار أبو حامد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه المبادرة جيدة وستساهم فى تحريك المجتمع كله وليس الدولة وحدها لمساعدة الأسر الأكثر فقرا ، وبدأت المبادرة بـ277 قرية على مستوى مصر.

وأكد وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان أن الرئيس السيسى أعلن خلال مؤتمر الشباب الرئيس أن حياة كريمة ستكون بمثابة مشروع قومى وليس مبادرة ، ما يؤكد على استمراريتها ، بمشاركة المجتمع الأهلى والحكومة والقطاع الخاص ، الذى سيعظم الإستفادة والنفع الخاص منها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي أقيم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا.

ووفقا للمبادرة فإنه يتم تقسيم القرى إلى 3 فئات حسب نسبة الفقر في هذه القرى بالإضافة إلى استهداف الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وذوي الإعاقة، وتم العمل بالتعاون مع الشركاء من الشباب المتطوعين والمؤسسات الحكومية ووزارتيّ التضامن والتخطيط والهيئات الأهلية.

كما تم وضع آلية للرصد والمتابعة لتنفيذ المبادرة بشكل دوري ورصد ردود أفعال المواطنين ونقله للجهات المعنية وإيصال المقترحات المتعلقة بتفعيل المبادرة وتجميع البيانات ووضعها أمام متخذي القرار.

كما أن المبادرة شملت أعمال النظافة وتطوير وتحديث المنازل وإرسال حملات طبية للقرى والأدوية والأمصال وتحديث جودة مياه الشرب وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المدارس وإقامة أخرى جديدة.

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