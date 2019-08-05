النائب محمد فؤاد ينعى ضحايا حادث معهد الاورام

نعى الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بالقرب من معهد الأورام مساء أمس الأحد بمنطقة المنيل غرب القاهرة، والذى أسفر عن وفاة 20 شخصا، وإصابة 47 آخرين.



وأعرب "فؤاد" عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل



وقال "فؤاد" بمنشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بنتقدم بخالص التعازي للأسر على من فقدوا من ذويهم و نتمنى الشفاء العاجل للمصابين. بندعي ربنا يتقبل عنده من اختاره لجواره و يمن بالشفاء على من أصيب"، وتابع:" هنتابع التحقيقات في الحادث للوقوف على الأسباب و كيفية تلافيها و تبيان و جود أي أخطاء. و بنعلن تضامنا لعودة المعهد لخدمة المرضى في أقرب وقت ممكن..".



وكانت وزارة الصحة أعلنت ارتفاع أعداد ضحايا حادث معهد الأورام إلى 19 حالة وفاة، و30 مصابًا تم نقلهم إلى مستشفيات معهد ناصر، المنيرة، وقصر العيني، بالإضافة إلى وجود كيس أشلاء، كما تم الدفع بـ42 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث لنقل المصابين.

